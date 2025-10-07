Kompensasi Tax Accountant in United States di Deloitte berkisar dari $79.9K per year untuk L1 hingga $125K per year untuk L6. Paket kompensasi yearan median in United States total $87.4K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Deloitte. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L1
$79.9K
$79.3K
$0
$590
L2
$84.5K
$83.9K
$0
$636
L3
$113K
$112K
$0
$1.7K
L4
$136K
$132K
$0
$3.8K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Deloitte, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)