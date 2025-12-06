Kompensasi Manajer Produk in United States di Dell Technologies berkisar dari $117K per year untuk I7 hingga $645K per year untuk E1. Paket kompensasi yearan median in United States total $230K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dell Technologies. Terakhir diperbarui: 12/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Dell Technologies, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
