Rata-rata kompensasi total Manajer Desain Produk in China di Dell Technologies berkisar dari CN¥869K hingga CN¥1.24M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dell Technologies. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$140K - $163K
China
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$122K$140K$163K$174K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Dell Technologies, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Desain Produk di Dell Technologies in China mencapai total kompensasi tahunan CN¥1,239,548. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Dell Technologies untuk posisi Manajer Desain Produk in China adalah CN¥868,743.

Sumber Lainnya

