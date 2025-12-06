Rata-rata kompensasi total Kesuksesan Pelanggan in United States di Dell Technologies berkisar dari $118K hingga $164K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dell Technologies. Terakhir diperbarui: 12/6/2025
Rata-rata Kompensasi Total
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Dell Technologies, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)
