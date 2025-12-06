Direktori Perusahaan
Dell Technologies
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Kesuksesan Pelanggan

  • Semua Gaji Kesuksesan Pelanggan

Dell Technologies Kesuksesan Pelanggan Gaji

Rata-rata kompensasi total Kesuksesan Pelanggan in United States di Dell Technologies berkisar dari $118K hingga $164K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Dell Technologies. Terakhir diperbarui: 12/6/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$126K - $148K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$118K$126K$148K$164K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Kesuksesan Pelanggan data gajis di Dell Technologies untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda


Jadwal Vesting

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Dell Technologies, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (33.30% tahunan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (33.30% tahunan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Kesuksesan Pelanggan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kesuksesan Pelanggan di Dell Technologies in United States mencapai total kompensasi tahunan $163,800. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Dell Technologies untuk posisi Kesuksesan Pelanggan in United States adalah $117,600.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Dell Technologies

Perusahaan Terkait

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/customer-success.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.