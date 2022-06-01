Deepgram Gaji

Rentang gaji Deepgram berkisar dari $139,300 dalam total kompensasi tahunan untuk Arsitek Solusi di ujung bawah hingga $172,480 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Deepgram . Terakhir diperbarui: 8/9/2025