Deepgram
Deepgram Gaji

Rentang gaji Deepgram berkisar dari $139,300 dalam total kompensasi tahunan untuk Arsitek Solusi di ujung bawah hingga $172,480 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Deepgram. Terakhir diperbarui: 8/9/2025

$160K

Sumber Daya Manusia
$143K
Pemasaran
$155K
Manajer Produk
$166K

Insinyur Perangkat Lunak
$172K
Arsitek Solusi
$139K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Deepgram è Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $172,480. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Deepgram è di $154,770.

Sumber Daya Lain