Datacom Gaji

Rentang gaji Datacom berkisar dari $39,640 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Keamanan Siber di ujung bawah hingga $195,975 untuk Arsitek Solusi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Datacom. Terakhir diperbarui: 8/13/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $51K
Analis Bisnis
$99K
Layanan Pelanggan
$50.3K

Teknolog Informasi (IT)
$95.3K
Manajer Proyek
$84.2K
Analis Keamanan Siber
$39.6K
Arsitek Solusi
$196K
Manajer Program Teknis
$159K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Datacom adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $195,975. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Datacom adalah $89,777.

Sumber Daya Lain