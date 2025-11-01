Databricks Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Databricks berkisar dari $441K per year untuk M2 hingga $1.2M per year untuk M5. Paket kompensasi yearan median in United States total $1.13M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Databricks. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus M2 Manager I $441K $231K $170K $40.5K M3 Manager II $945K $239K $671K $35.4K M4 Senior Manager $1.15M $247K $867K $37.1K M5 Director $1.2M $301K $865K $31K Lihat 3 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Perusahaan Lokasi | Tanggal Nama Level Tag Tahun Pengalaman Total / Di Perusahaan Total Kompensasi ( USD ) Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Databricks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Databricks ?

