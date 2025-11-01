Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States di Databricks berkisar dari $441K per year untuk M2 hingga $1.2M per year untuk M5. Paket kompensasi yearan median in United States total $1.13M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Databricks. Terakhir diperbarui: 11/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Databricks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)