Databricks Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United States di Databricks berkisar dari $255K per year untuk L3 hingga $1.26M per year untuk L7. Paket kompensasi yearan median in United States total $252K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Databricks. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level Tambah Komp Bandingkan Level

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus L3 Software Engineer ( Entry Level ) $255K $145K $89.8K $20.3K L4 $413K $177K $217K $18.9K L5 Senior Software Engineer $635K $207K $406K $22.4K L6 Staff Engineer $825K $237K $553K $35.3K Lihat 3 Level Lainnya

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Pengajuan Gaji Terbaru

​ Filter Tabel Berlangganan Tambah Tambah Kompensasi Tambah Kompensasi

Perusahaan Lokasi | Tanggal Nama Level Tag Tahun Pengalaman Total / Di Perusahaan Total Kompensasi ( USD ) Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus Tidak ada gaji yang ditemukan Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutmen? Buat penawaran interaktif

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Databricks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Databricks ?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran . Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut → Masukkan Email Anda Masukkan Email Anda Berlangganan Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan Kirim Jabatan Baru