Rata-rata kompensasi total Analis Keamanan Siber di Databricks berkisar dari $145K hingga $197K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Databricks. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$155K - $187K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$145K$155K$187K$197K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Databricks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Keamanan Siber di Databricks mencapai total kompensasi tahunan $197,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Databricks untuk posisi Analis Keamanan Siber adalah $144,500.

