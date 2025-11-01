Direktori Perusahaan
Databricks Layanan Pelanggan Gaji

Paket kompensasi Layanan Pelanggan median in India di Databricks total ₹3.62M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Databricks. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Paket Median
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹3.62M
Level
L5
Gaji Pokok
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
11 Tahun
Apa saja tingkat karir di Databricks?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Databricks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Layanan Pelanggan di Databricks in India mencapai total kompensasi tahunan ₹3,618,448. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Databricks untuk posisi Layanan Pelanggan in India adalah ₹3,615,580.

