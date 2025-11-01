Direktori Perusahaan
Databricks Pengembangan Bisnis Gaji

Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Databricks. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

£50K - £58K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
£44.1K£50K£58K£64K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Databricks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Bisnis di Databricks in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £63,959. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Databricks untuk posisi Pengembangan Bisnis in United Kingdom adalah £44,073.

