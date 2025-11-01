Kompensasi Manajer Operasi Bisnis di Databricks total $235K per year untuk L6. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Databricks. Terakhir diperbarui: 11/1/2025
Rata-rata Kompensasi Total
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Databricks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)