Direktori Perusahaan
Databricks
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Operasi Bisnis

  • Semua Gaji Manajer Operasi Bisnis

Databricks Manajer Operasi Bisnis Gaji

Kompensasi Manajer Operasi Bisnis di Databricks total $235K per year untuk L6. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Databricks. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$196K - $237K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$181K$196K$237K$252K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Lihat 2 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Databricks, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Operasi Bisnis penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Operasi Bisnis di Databricks mencapai total kompensasi tahunan $252,300. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Databricks untuk posisi Manajer Operasi Bisnis adalah $180,525.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Databricks

Perusahaan Terkait

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya