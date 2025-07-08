DASA Gaji

Gaji DASA berkisar dari $7,744 dalam kompensasi total per tahun untuk Asisten Administratif di tingkat rendah hingga $100,500 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan DASA . Terakhir diperbarui: 10/17/2025