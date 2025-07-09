Danieli Gaji

Gaji Danieli berkisar dari $7,874 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $58,935 untuk Insinyur Listrik di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Danieli . Terakhir diperbarui: 9/8/2025