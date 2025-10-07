Direktori Perusahaan
D2L
D2L Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack Gaji di Waterloo Region

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Waterloo Region di D2L berkisar dari CA$94.7K per year untuk L2 hingga CA$143K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Waterloo Region total CA$104K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total D2L. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L1
Software Developer I(Entry Level)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
Software Developer II
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
Senior Software Developer I
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Apa saja tingkat karir di D2L?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack di D2L in Waterloo Region mencapai total kompensasi tahunan CA$143,131. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di D2L untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Waterloo Region adalah CA$98,199.

