Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Waterloo Region di D2L berkisar dari CA$94.7K per year untuk L2 hingga CA$143K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Waterloo Region total CA$104K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total D2L. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
