Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Canada di D2L berkisar dari CA$71.7K per year untuk L1 hingga CA$143K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$97.8K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total D2L. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
