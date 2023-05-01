Direktori Perusahaan
Cyclica
Cyclica Gaji

Gaji Cyclica berkisar dari $75,282 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $85,315 untuk Information Technologist (IT) di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Cyclica. Terakhir diperbarui: 10/19/2025

Ilmuwan Data
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Insinyur Perangkat Lunak
$75.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Cyclica adalah Information Technologist (IT) at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $85,315. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cyclica adalah $80,675.

