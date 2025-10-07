Direktori Perusahaan
CyberArk
CyberArk Insinyur DevOps Gaji di Israel

Paket kompensasi Insinyur DevOps median in Israel di CyberArk total ₪203K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total CyberArk. Terakhir diperbarui: 10/7/2025

Paket Median
company icon
CyberArk
DevOps Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Total per tahun
₪203K
Level
L4
Gaji Pokok
₪128K
Stock (/yr)
₪66.5K
Bonus
₪9.3K
Lama di perusahaan
3 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di CyberArk?

₪160K

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di CyberArk, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur DevOps di CyberArk in Israel mencapai total kompensasi tahunan ₪431,991. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di CyberArk untuk posisi Insinyur DevOps in Israel adalah ₪174,715.

Sumber Lainnya