Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in Northern Virginia Washington DC di Cvent berkisar dari $106K per year untuk Software Engineer I hingga $157K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Northern Virginia Washington DC total $108K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cvent. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
