Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in India di Cvent berkisar dari ₹1.97M per year untuk Software Engineer II hingga ₹3.28M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in India total ₹2.83M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cvent. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
