Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in United States di Cvent berkisar dari $105K per year untuk Software Engineer I hingga $163K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $114K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cvent. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
