Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Backend in United States di Cvent berkisar dari $108K per year untuk Software Engineer I hingga $147K per year untuk Lead Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in United States total $111K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cvent. Terakhir diperbarui: 10/7/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
