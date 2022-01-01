Direktori Perusahaan
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Gaji

Rentang gaji Cushman & Wakefield berkisar dari $16,850 dalam total kompensasi tahunan untuk Pengembangan Bisnis di ujung bawah hingga $278,600 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Cushman & Wakefield. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Akuntan
Median $60K
Analis Keuangan
Median $87.2K
Manajer Proyek
Median $80K

Analis Bisnis
$27.5K
Pengembangan Bisnis
$16.8K
Analis Data
$75.2K
Ilmuwan Data
$118K
Hukum
$239K
Pemasaran
$92K
Insinyur MEP
$128K
Manajer Properti
$122K
Penjualan
$279K
Insinyur Perangkat Lunak
$186K
Manajer Program Teknis
$143K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Cushman & Wakefield adalah Penjualan at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $278,600. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Cushman & Wakefield adalah $104,819.

