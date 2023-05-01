Direktori Perusahaan
Crossover Health
Crossover Health Gaji

Rentang gaji Crossover Health berkisar dari $39,322 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $154,350 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Crossover Health. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $145K
Layanan Pelanggan
$39.3K
Pemasaran
$110K

Desainer Produk
$154K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Crossover Health adalah Desainer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $154,350. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Crossover Health adalah $127,723.

