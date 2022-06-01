Direktori Perusahaan
Critical Mass
Critical Mass Gaji

Gaji Critical Mass berkisar dari $20,895 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $167,160 untuk Perekrut di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Critical Mass. Terakhir diperbarui: 9/3/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $50.8K
Pemasaran
Median $68K
Desainer Produk
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analis Bisnis
$44.1K
Manajer Sains Data
$162K
Ilmuwan Data
$20.9K
Perekrut
$167K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$87.4K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Critical Mass adalah Perekrut at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $167,160. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Critical Mass adalah $68,717.

Sumber Lainnya