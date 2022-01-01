Direktori Perusahaan
Criteo
Criteo Gaji

Gaji Criteo berkisar dari $44,704 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Proyek di tingkat rendah hingga $686,000 untuk Pengembangan Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Criteo. Terakhir diperbarui: 9/3/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Site Reliability

Ilmuwan Peneliti

Peneliti AI

Ilmuwan Data
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Manajer Produk
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Penjualan
Median $139K
Pengembangan Bisnis
$686K
Layanan Pelanggan
$57.6K
Kesuksesan Pelanggan
$76.4K
Analis Data
$56.2K
Sumber Daya Manusia
$203K
Teknolog Informasi (TI)
$96.2K
Konsultan Manajemen
$92.5K
Pemasaran
$182K
Manajer Program
$170K
Manajer Proyek
$44.7K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$159K
Arsitek Solusi
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Manajer Program Teknis
$116K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Criteo adalah Pengembangan Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $686,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Criteo adalah $94,505.

Sumber Lainnya