CRISIL Gaji

Rentang gaji CRISIL berkisar dari $6,121 dalam total kompensasi tahunan untuk Pengembangan Bisnis di ujung bawah hingga $48,765 untuk Analis Keamanan Siber di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CRISIL. Terakhir diperbarui: 8/24/2025

$160K

Analis Keuangan
Median $12.6K
Analis Bisnis
$12.7K
Pengembangan Bisnis
$6.1K

Bankir Investasi
$20.3K
Analis Keamanan Siber
$48.8K
Arsitek Solusi
$48.6K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


FAQ

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ CRISIL คือ Analis Keamanan Siber at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $48,765 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ CRISIL คือ $16,462

