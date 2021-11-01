Direktori Perusahaan
CrimsonLogic
CrimsonLogic Gaji

Rentang gaji CrimsonLogic berkisar dari $57,900 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $77,723 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CrimsonLogic. Terakhir diperbarui: 8/21/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $62.8K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Analis Data
$57.9K
Manajer Produk
$77.7K

