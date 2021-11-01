CrimsonLogic Gaji

Rentang gaji CrimsonLogic berkisar dari $57,900 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $77,723 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari CrimsonLogic . Terakhir diperbarui: 8/21/2025