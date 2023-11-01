Crimson Education Gaji

Rentang gaji Crimson Education berkisar dari $49,750 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Proyek di ujung bawah hingga $298,500 untuk Bankir Investasi di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Crimson Education . Terakhir diperbarui: 8/24/2025