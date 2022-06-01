Cricut Gaji

Gaji Cricut berkisar dari $109,450 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $266,325 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Cricut . Terakhir diperbarui: 9/3/2025