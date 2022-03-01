Direktori Perusahaan
Crexi
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Crexi Gaji

Gaji Crexi berkisar dari $100,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $1,283,908 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Crexi. Terakhir diperbarui: 9/3/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Analis Data
$118K
Desainer Produk
$167K
Manajer Produk
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Penjualan
$101K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$221K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Crexi is Manajer Produk at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $1,283,908. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crexi is $167,160.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Crexi

Perusahaan Terkait

  • Thumbtack
  • Better Mortgage
  • Patreon
  • Liquidnet
  • Outdoorsy
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya