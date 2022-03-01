Crexi Gaji

Gaji Crexi berkisar dari $100,500 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $1,283,908 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Crexi . Terakhir diperbarui: 9/3/2025