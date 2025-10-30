Direktori Perusahaan
Cresta
Cresta Perekrut Gaji

Paket kompensasi Perekrut median in Canada di Cresta total CA$396K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Cresta. Terakhir diperbarui: 10/30/2025

Paket Median
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Total per tahun
CA$396K
Level
L3
Gaji Pokok
CA$146K
Stock (/yr)
CA$249K
Bonus
CA$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Cresta?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Cresta, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Cresta in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$406,005. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Cresta untuk posisi Perekrut in Canada adalah CA$395,539.

Sumber Lainnya