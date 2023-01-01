Direktori Perusahaan
Credit Agricole
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Credit Agricole Gaji

Gaji Credit Agricole berkisar dari $30,815 dalam kompensasi total per tahun untuk Penjualan di tingkat rendah hingga $191,100 untuk Bankir Investasi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Credit Agricole. Terakhir diperbarui: 9/12/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Ilmuwan Data
Median $70.1K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $44.9K
Analis Bisnis
$45.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pengembangan Bisnis
$40.4K
Sumber Daya Manusia
$35.7K
Teknolog Informasi (TI)
$180K
Bankir Investasi
$191K
Hukum
$79.5K
Manajer Produk
$127K
Manajer Proyek
$62.5K
Penjualan
$30.8K
Arsitek Solusi
$47.2K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Credit Agricole is Bankir Investasi at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $191,100. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Credit Agricole is $54,842.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Credit Agricole

Perusahaan Terkait

  • Roblox
  • Square
  • SoFi
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya