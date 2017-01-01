Direktori Perusahaan
CREADEV
    • Tentang

    CREADEV is an evergreen investment firm backed by the Mulliez family, focused on investing in companies globally to establish leadership in healthcare, sustainable consumption, and food sectors.

    2002
    30
    Kantor Pusat

