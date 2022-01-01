CoStar Group Gaji

Gaji CoStar Group berkisar dari $60,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $241,200 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan CoStar Group . Terakhir diperbarui: 10/13/2025