CoStar Group Gaji

Gaji CoStar Group berkisar dari $60,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $241,200 untuk Manajer Program Teknis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan CoStar Group. Terakhir diperbarui: 10/13/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur DevOps

Ilmuwan Data
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Desainer Produk
Median $105K

Desainer UX

Manajer Produk
Median $130K
Layanan Pelanggan
Median $60K
Pemasaran
Median $82K
Analis Bisnis
$197K
Pengembangan Bisnis
$134K
Analis Data
$144K
Analis Keuangan
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Operasi Pemasaran
$61.6K
Penjualan
$149K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $230K
Manajer Program Teknis
$241K
Kapitalis Ventura
$114K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di CoStar Group, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

Compensația totală anuală mediană raportată la CoStar Group este $132,000.

