Direktori Perusahaan
Continental
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

Continental Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Hungary di Continental berkisar dari HUF 15.17M per year untuk Software Engineer hingga HUF 19.75M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Hungary total HUF 16.75M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Continental. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Entry Level)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Lihat 2 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level
Block logo
+HUF 20.06M
Robinhood logo
+HUF 30.79M
Stripe logo
+HUF 6.92M
Datadog logo
+HUF 12.11M
Verily logo
+HUF 7.61M
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Continental?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Machine Learning

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Continental in Hungary mencapai total kompensasi tahunan HUF 23,500,421. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Continental untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Hungary adalah HUF 16,750,059.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Continental

Perusahaan Terkait

  • KPIT
  • Siemens
  • Daimler
  • Mentor Graphics
  • Henkel
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya