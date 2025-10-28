Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Hungary di Continental berkisar dari HUF 15.17M per year untuk Software Engineer hingga HUF 19.75M per year untuk Senior Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Hungary total HUF 16.75M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Continental. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
