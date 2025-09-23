Direktori Perusahaan
Comcast
Comcast Penulis Teknis Gaji

Rata-rata kompensasi total Penulis Teknis in United States di Comcast berkisar dari $63K hingga $87.8K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Comcast. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$67.5K - $79.5K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$63K$67.5K$79.5K$87.8K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Jadwal Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penulis Teknis di Comcast in United States mencapai total kompensasi tahunan $87,750. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Comcast untuk posisi Penulis Teknis in United States adalah $63,000.

