Direktori Perusahaan
Comcast
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • San Francisco Bay Area

Comcast Insinyur Perangkat Lunak Gaji di San Francisco Bay Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in San Francisco Bay Area di Comcast berkisar dari $109K per year untuk I hingga $356K per year untuk Senior Principal Engineer. Paket kompensasi yearan median in San Francisco Bay Area total $280K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Comcast. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Engineer 1
I(Entry Level)
$109K
$109K
$0
$0
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$158K
$135K
$13.5K
$9.6K
Senior Engineer
$206K
$166K
$25.6K
$13.8K
Lihat 4 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur DevOps

Ilmuwan Peneliti

FAQ

Comcast in San Francisco Bay AreaInsinyur Perangkat Lunak职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$378,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Comcast in San Francisco Bay AreaInsinyur Perangkat Lunak职位的年度总薪酬中位数为$274,001。

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Comcast

Perusahaan Terkait

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya