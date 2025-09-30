Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Portugal di Comcast total €63.8K per year untuk II. Paket kompensasi yearan median in Portugal total €59.9K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Comcast. Terakhir diperbarui: 9/30/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Engineer 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Engineer 2
€63.8K
€62K
€0
€1.8K
Engineer 3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
15%
THN 1
15%
THN 2
15%
THN 3
15%
THN 4
40%
THN 5
Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:
15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)
15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)
15% vesting pada 3rd-THN (15.00% tahunan)
15% vesting pada 4th-THN (15.00% tahunan)
40% vesting pada 5th-THN (40.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
