Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
Comcast Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater London Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater London Area di Comcast berkisar dari £54.6K per year untuk II hingga £96.5K per year untuk Principal Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater London Area total £73.7K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Comcast. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Engineer 1
I(Entry Level)
£ --
£ --
£ --
£ --
Engineer 2
II
£54.6K
£52.9K
£0
£1.7K
Engineer 3
III
£58.3K
£55.7K
£0
£2.6K
Senior Engineer
£93.5K
£89.2K
£0
£4.3K
£121K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan £23 ribu+ (terkadang £230 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jadwal Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur DevOps

Ilmuwan Peneliti

FAQ

The highest paying salary package reported for a Insinyur Perangkat Lunak at Comcast in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £106,505. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Insinyur Perangkat Lunak role in Greater London Area is £74,645.

