Direktori Perusahaan
Comcast
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Produk

  • Semua Gaji Manajer Produk

  • Philadelphia Area

Comcast Manajer Produk Gaji di Philadelphia Area

Kompensasi Manajer Produk in Philadelphia Area di Comcast berkisar dari $144K per year untuk L3 hingga $479K per year untuk L8. Paket kompensasi yearan median in Philadelphia Area total $200K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Comcast. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
Product Manager
$144K
$119K
$13.8K
$11K
L4
Senior Product Manager
$165K
$139K
$13.9K
$12.3K
L5
Director
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
Senior Director
$277K
$183K
$48.3K
$45K
Lihat 2 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Comcast in Philadelphia Area mencapai total kompensasi tahunan $479,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Comcast untuk posisi Manajer Produk in Philadelphia Area adalah $203,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Comcast

Perusahaan Terkait

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya