  • Gaji
  • Desainer Produk

  • Semua Gaji Desainer Produk

  • United Kingdom

Comcast Desainer Produk Gaji di United Kingdom

Paket kompensasi Desainer Produk median in United Kingdom di Comcast total £68.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Comcast. Terakhir diperbarui: 9/30/2025

Paket Median
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total per tahun
£68.3K
Level
hidden
Gaji Pokok
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£4.9K
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Comcast?

£121K

Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

The highest paying salary package reported for a Desainer Produk at Comcast in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £88,905. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Desainer Produk role in United Kingdom is £46,539.

Sumber Lainnya