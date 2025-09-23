Direktori Perusahaan
Comcast
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Konsultan Manajemen

  • Semua Gaji Konsultan Manajemen

Comcast Konsultan Manajemen Gaji

Rata-rata kompensasi total Konsultan Manajemen in Austria di Comcast berkisar dari €44.1K hingga €64.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Comcast. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Rata-rata Kompensasi Total

€50.6K - €57.7K
Austria
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Konsultan Manajemen data gajis di Comcast untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

€142K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan €27 ribu+ (terkadang €270 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.


Jadwal Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Konsultan Manajemen penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

The highest paying salary package reported for a Konsultan Manajemen at Comcast in Austria sits at a yearly total compensation of €64,262. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Konsultan Manajemen role in Austria is €44,112.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Comcast

Perusahaan Terkait

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya