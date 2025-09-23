Direktori Perusahaan
Comcast
  • Gaji
  • Pengembangan Bisnis

  • Semua Gaji Pengembangan Bisnis

Comcast Pengembangan Bisnis Gaji

Paket kompensasi Pengembangan Bisnis median in United States di Comcast total $285K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Comcast. Terakhir diperbarui: 9/23/2025

Paket Median
company icon
Comcast
Business Development
hidden
Total per tahun
$285K
Level
-
Gaji Pokok
$225K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$50K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
9 Tahun
Apa saja tingkat karir di Comcast?

$160K

Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

15%

THN 1

15%

THN 2

15%

THN 3

15%

THN 4

40%

THN 5

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:

  • 15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 3rd-THN (15.00% tahunan)

  • 15% vesting pada 4th-THN (15.00% tahunan)

  • 40% vesting pada 5th-THN (40.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU + Options

Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Pengembangan Bisnis di Comcast in United States mencapai total kompensasi tahunan $345,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Comcast untuk posisi Pengembangan Bisnis in United States adalah $265,000.

Sumber Lainnya