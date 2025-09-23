Kompensasi Analis Bisnis in United States di Comcast berkisar dari $66K per year untuk Business Analyst 1 hingga $116K per year untuk Senior Business Analyst. Paket kompensasi yearan median in United States total $85K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Comcast. Terakhir diperbarui: 9/23/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Business Analyst 1
$66K
$66K
$0
$0
Business Analyst 2
$81.8K
$80.6K
$0
$1.2K
Business Analyst 3
$112K
$98K
$7.5K
$6K
Senior Business Analyst
$116K
$106K
$3.8K
$6.5K
15%
THN 1
15%
THN 2
15%
THN 3
15%
THN 4
40%
THN 5
Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 5 tahun:
15% vesting pada 1st-THN (15.00% tahunan)
15% vesting pada 2nd-THN (15.00% tahunan)
15% vesting pada 3rd-THN (15.00% tahunan)
15% vesting pada 4th-THN (15.00% tahunan)
40% vesting pada 5th-THN (40.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Comcast, RSU + Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
