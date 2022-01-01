Direktori Perusahaan
Color Gaji

Rentang gaji Color berkisar dari $114,425 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Data di ujung bawah hingga $278,600 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Color. Terakhir diperbarui: 8/23/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $220K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Perekrut
Median $148K
Analis Bisnis
$144K

Analis Data
$114K
Ilmuwan Data
Median $171K
Desainer Produk
$134K
Manajer Produk
$206K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$279K
Manajer Program Teknis
$236K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Color adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $278,600. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Color adalah $171,000.

