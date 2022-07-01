Collectors Gaji

Gaji Collectors berkisar dari $149,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $450,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Collectors . Terakhir diperbarui: 10/13/2025