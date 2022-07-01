Direktori Perusahaan
Collectors
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Collectors Gaji

Gaji Collectors berkisar dari $149,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Program Teknis di tingkat rendah hingga $450,000 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Collectors. Terakhir diperbarui: 10/13/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $179K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $450K
Pemasaran
$201K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Manajer Produk
$294K
Manajer Program Teknis
$149K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Collectors, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Collectors on Manajer Rekayasa Perangkat Lunak vuosittaisella kokonaiskorvauksella $450,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Collectors ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $201,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Collectors

Perusahaan Terkait

  • Databricks
  • Flipkart
  • Uber
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya