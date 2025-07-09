Direktori Perusahaan
Cognigy
Cognigy Gaji

Gaji Cognigy berkisar dari $67,017 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $95,337 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Cognigy. Terakhir diperbarui: 9/5/2025

$160K

Arsitek Solusi
Median $93.8K
Manajer Produk
$67K
Insinyur Perangkat Lunak
$95.3K

FAQ

Najbolje plaćena pozicija u Cognigy je Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $95,337. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Cognigy je $93,765.

Sumber Lainnya