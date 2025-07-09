Cognigy Gaji

Gaji Cognigy berkisar dari $67,017 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $95,337 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Cognigy . Terakhir diperbarui: 9/5/2025