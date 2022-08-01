Coforma Gaji

Gaji Coforma berkisar dari $134,492 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $164,175 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Coforma . Terakhir diperbarui: 11/22/2025