Coforma Gaji

Gaji Coforma berkisar dari $134,492 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $164,175 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Coforma. Terakhir diperbarui: 11/22/2025

Manajer Produk
$164K
Insinyur Perangkat Lunak
$134K
Peneliti UX
$157K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Coforma adalah Manajer Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $164,175. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Coforma adalah $156,800.

Sumber Lainnya

