Gaji Coditas Technologies berkisar dari $7,455 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $32,350 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Coditas Technologies. Terakhir diperbarui: 11/21/2025
Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/coditas-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.